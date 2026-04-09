Lecco via libera al Centro del Riuso 4.0 | costerà 1,4 milioni dopo intoppi e bonifiche
Dopo quattro anni di lavori e diversi aggiustamenti del budget, è stato approvato il progetto del Centro del Riuso 4.0 a Lecco. La realizzazione della struttura ha incontrato alcune difficoltà legate a bonifiche e resistenze del terreno, che hanno richiesto ulteriori interventi. Il costo totale dell’intervento è stato fissato a circa 1,4 milioni di euro.
Quattro anni di lavoro, tre aggiornamenti del quadro economico e un suolo che ha opposto una resistenza inattesa. Ma la macchina amministrativa del Comune di Lecco ha tenuto la rotta e, il 3 aprile, il dirigente dell'Area 6 Alessandro Crippa, ha firmato la determinazione: il progetto esecutivo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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