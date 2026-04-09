Un'azienda di meccanica di Lucca, specializzata nel settore industriale, ha annunciato un investimento di 900 milioni di dollari da parte di Brookfield, un gruppo internazionale di investimenti. L'operazione comporta l'ingresso di Brookfield nel capitale di Fosber, azienda locale. Questa transazione rappresenta un cambiamento significativo per l'impresa lucchese, che si prepara a nuove strategie di sviluppo grazie a questa collaborazione.

Un gigante della meccanica lucchese cambia pelle dopo un’operazione finanziaria da 900 milioni di dollari, che vede l’ingresso del colosso globale Brookfield nel capitale di Fosber. L’acquisizione, finalizzata attraverso il passaggio del controllo dal gruppo Guangdong Dongfang Precision al fondo internazionale, segna una svolta per l’eccellenza toscana specializzata in macchinari per il cartone ondulato. L’impatto di un investimento globale sul cuore industriale di Lucca. Il tessuto produttivo della provincia di Lucca si trova dinanzi a un cambiamento di passo significativo. Fosber, realtà nata nel 1978 che ha saputo conquistare i mercati mondiali con le sue linee ondulatrici ad alta velocità e le soluzioni digitali, passa sotto la gestione della divisione private equity di Brookfield. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eccellenza di Lucca vola: Brookfield investe 900 milioni su Fosber

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