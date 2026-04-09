Lecce arma nel doppiofondo | arrestato serbo con una pistola calibro 45

Durante controlli a Lecce, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di nazionalità serba, residente in un campo sosta, per aver nascosto una pistola calibro 45 nel doppiofondo di una valigia. L’arma è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato all’arresto immediato del soggetto.

Le operazioni di controllo condotte dai militari della Guardia di Finanza a Lecce hanno portato all’arresto di un uomo di nazionalità serba, residente presso il campo sosta Panareo, per il possesso di un’arma da fuoco clandestina. Durante l’ispezione del veicolo utilizzato dal soggetto, i funzionari hanno rinvenuto una pistola di produzione americana calibro 45, priva di matricola, nascosta all’interno di un vano tecnico creato appositamente nella portiera lato conducente, insieme a un caricatore e 12 munizioni. L’operazione di sequestro e le accuse formali. Il ritrovamento dell’armamento è avvenuto grazie alla capacità investigativa dei finanzieri che hanno individuato il doppiofondo strutturato nella carrozzeria dell’auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, arma nel doppiofondo: arrestato serbo con una pistola calibro 45 Pistola da guerra clandestina nel doppiofondo dell’auto, arrestato 50enneLECCE – Nelle pieghe della periferia leccese, dove il monitoraggio del territorio si fa più serrato per contrastare i traffici illeciti, è emerso un... Lui e lei sorpresi con una pistola calibro 9 clandestina nascosa in camera da letto: arrestatiLa coppia, residente a Faeto, presso il Villaggio San Leonardo, al termine di una perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa dai militari della... Arma nascosta nel doppiofondo dell’auto, arrestato un serbo residente al campo PanareoLecce – In un doppiofondo, ricavato nella portiera posta sul lato guidatore, era occultata una pistola calibro 45 di costruzione americana, priva di ... corrieresalentino.it La Guardia di Finanza ha arrestato un soggetto di nazionalità serba. Le ipotesi di reato sono porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazioneLa Guardia di Finanza ha arrestato un soggetto di nazionalità serba. Le ipotesi di reato sono porto in luogo pubblico di arma clandestina&rdq ... leccesette.it