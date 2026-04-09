Le tensioni Washington–Vaticano sulla retorica di guerra arrivano al Pentagono

Un articolo pubblicato lunedì dal giornalista italiano Mattia Ferraresi su The Free Press segnala che le tensioni tra gli Stati Uniti e il Vaticano riguardo alla retorica di guerra si sono spostate al Pentagono. Il testo evidenzia come siano emersi divergenze tra le due parti su alcuni aspetti della comunicazione e delle posizioni ufficiali relative ai conflitti in corso. La notizia si inserisce in un quadro di relazioni internazionali caratterizzate da tensioni e differenze di approccio.

Le fonti sostengono che i toni dell’incontro si sarebbero ulteriormente irrigiditi, con riferimenti anche al Papato avignonese — fase storica in cui il potere secolare esercitò una pressione diretta sul pontefice. Il Dipartimento della Difesa ha confermato l’incontro, ma ha respinto questa ricostruzione definendola “esagerata e distorta”, descrivendo invece il confronto come “rispettoso e ragionevole”. L’episodio si inserisce in un contesto segnato dalle crescenti critiche di Papa Leone XIV alla guerra contemporanea. Nel suo discorso di gennaio, il pontefice ha avvertito che “una diplomazia basata sulla forza” sta sostituendo il dialogo e il consenso, aggiungendo che “la guerra è tornata di moda”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le tensioni Washington–Vaticano sulla retorica di guerra arrivano al Pentagono Leggi anche: Ora l'esercito Usa chiede al Pentagono risorse per stare in guerra 100 giorni (e non le 4-6 settimane annunciate): ecco perché Alberta verso l’indipendenza: Referendum in vista, spinta da Washington e retorica Trump. Futuro incerto per il Canada.Una provincia canadese ricca di petrolio, l'Alberta, potrebbe andare al referendum per l'indipendenza entro la fine dell'anno.