Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 9 aprile 2026

Oggi i quotidiani sportivi in edicola presentano diverse notizie in prima pagina. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport aprono con aggiornamenti su eventi e risultati recenti nel mondo dello sport. Le copertine mostrano titoli e immagini che riguardano partite, atleti e competizioni ancora in corso o appena concluse. Le prime pagine riflettono l’attualità e l’interesse degli appassionati per le ultime novità sportive.

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