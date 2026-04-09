le medie shy fi listening party al detune

Giovedì 16 aprile alle 18 si terrà un listening party presso il locale Detune organizzato dal collettivo Le Medie, composto da sette artisti tra musicisti e produttori. L’evento vedrà anche la partecipazione del regista e del motion graphic designer coinvolti nel progetto. L’iniziativa offrirà l’opportunità di ascoltare in anteprima le nuove produzioni del collettivo, in un incontro che coinvolgerà anche altri professionisti legati alla scena musicale e visiva.

Il collettivo artistico Le Medie, composto da Leo Pari, Franz Aprili, Alessandro Donadei, Emanuele Triglia, Gianluigi Fazio, Flavio Strabbioli e Jesse Germanò, insieme al regista Loris Lai e al motion graphic designer Mars Planetelo faranno un listening party, giovedì 16 aprile dalle ore 18.30 al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Apple Music su TikTok: ascolta brani interi e partecipa ai Listening Party Mitski fa ascoltare il nuovo album a un pubblico di soli gatti: un listening party bizzarro diventato viraleLa cantante americana Mitski ha trovato un modo decisamente originale per far ascoltare al mondo il suo nuovo album. Si parla di: Lucca | Le Medie - Listening Party; Le Medie, disponibile dal 10 aprile SHY-FI, il nuovo concept album. le medie shy fi listening party al detuneIl collettivo artistico Le Medie, composto da Leo Pari, Franz Aprili, Alessandro Donadei, Emanuele Triglia, Gianluigi Fazio, Flavio Strabbioli e Jesse Germanò, insieme al regista Loris Lai e al motion ... milanotoday.it