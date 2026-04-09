Le Maire svela il segreto di BlackRock | il rischio per la finanza verde

L’ex ministro delle finanze francese annuncia il suo ritorno pubblico con un nuovo libro che sarà pubblicato il 23 aprile dalla casa editrice Gallimard. Nel volume, svela dettagli sulla strategia di BlackRock e sul rischio che questa rappresenta per la finanza verde. La pubblicazione si inserisce in un momento di attesa e interesse nel settore finanziario e ambientale.

L’ex ministro delle finanze francese Le Maire si prepara a tornare sulla scena pubblica attraverso le pagine di un nuovo volume che approderà nelle librerie il 23 aprile presso la prestigiosa casa editrice Gallimard. L’opera, intitolata Il tempo di una decisione, offre uno sguardo privilegiato sui meccanismi del potere globale, partendo da un incontro cruciale avvenuto a Venezia il 9 luglio 2021 durante un vertice del G20 dedicato ai ministri delle finanze. In quel pomeriggio veneziano, l’allora titolare di Bercy si trovò di fronte a una comunicazione indiretta ma estremamente potente da parte di Fink, il vertice della società BlackRock. Mentre discutevano in una terrazza, il capo della gestione patrimoniale — che all’epoca gestiva una massa di asset pari a 11. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Le Maire svela il segreto di BlackRock: il rischio per la finanza verde Anni ruggenti per la finanza Usa: i numeri record delle banche e di BlackRockLa finanza americana ha fatto i conti del 2025, e ha potuto rivendicare grandi risultati. Leggi anche: Ritorna l’incubo subprime nella finanza americana. BlackRock azzera un prestito