Nelle notti di primavera nella contea di Qingshen, nel sud-ovest della Cina, le lucciole si riuniscono in grandi gruppi e il loro bagliore crea uno spettacolo luminoso visibile a occhio nudo. Questa manifestazione naturale richiama numerosi visitatori che si avventurano nel territorio per osservare il fenomeno. Le luci delle lucciole si accendono e si spengono in modo sincronizzato, creando un effetto visivo suggestivo e affascinante.

Le lucciole illuminano le notti primaverili nella contea di Qingshen, sud-ovest della Cina, attirando i visitatori con il loro spettacolo naturale abbagliante. Il loro bagliore tenue e tremolante è diventato una delle principali attrazioni per i turisti provenienti da tutto il Paese. Spesso considerate indicatori di un ambiente sano, le lucciole prosperano in ecosistemi puliti e ben preservati. Gli sforzi locali per il ripristino degli habitat e il controllo dell’inquinamento hanno aiutato Qingshen a proteggere questi delicati insetti, tra cui diverse specie rare e in via di estinzione, consentendo alle loro popolazioni, un tempo scarse, di prosperare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le lucciole illuminano la contea cinese di Qingshen: lo spettacolo è ipnotico

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