Dal 2018, in Puglia sono state registrate oltre 839 frane, un numero che evidenzia la vulnerabilità del territorio. In alcune zone, circa ottomila persone si trovano in situazioni di potenziale rischio a causa di questi eventi naturali. La presenza di frane, spesso invisibili dall’esterno, rappresenta un problema reale per molte comunità locali. La questione riguarda sia le aree rurali che quelle più popolate, con conseguenze che si riflettono sulla sicurezza e sulla stabilità della regione.

La terra frana sotto i piedi, anche quando non si vede. E le frane - è bene ricordare che si tratta di un fenomeno naturale - sono più di quante si possa immaginare: 839 in Puglia dal 2018 ad oggi. È quanto viene fuori studiando i dati dell'Iffi, Inventario dei fenomeni franosi in Italia, realizzato dall'Ispra nel progetto idrogeo. Tanti piccoli movimenti della terra, dovuti sempre più spesso - secondo geologi e climatologi - ai cambiamenti climatici in atto. Tra le frane importanti se ne segnala una sola, ritenuta un “evento principale” dall'Ispra: quella di Deliceto nel 2023. Deliceto è un piccolo comune sui monti Dauni, non troppo lontano dall'Irpinia, 3. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Le fragilità della Puglia, già 839 frane dal 2018: «Ottomila persone in pericolo»

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