Sono state diffuse alcune immagini di un piccolo uccello noto come pendolino, un passeriforme molto apprezzato in Italia. Tra le sue caratteristiche principali c’è una mascherina nera sul volto che, osservata frontalmente, ricorda un folletto con la barba. Le foto mostrano il piumaggio e il suo aspetto distintivo, contribuendo a identificarlo e a conoscere meglio questa specie presente nel territorio italiano.

Il pendolino è uno dei piccoli passeriformi più belli d'Italia. Tra le caratteristiche distintive del piumaggio una mascherina nera, che lo fa assomigliare a un folletto con la barba quando visto frontalmente. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo e fotografarlo alcune volte. Le foto e dove vederlo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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