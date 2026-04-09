Il titolare della Termopetroli, azienda di carburanti marini con sede a Viareggio, ha riferito che al momento le compagnie fornitrici stanno soddisfacendo gli ordini di carburante. La situazione nel settore sembra stabile, con nessuna interruzione nelle forniture. La società opera nel rispetto delle normative vigenti e mantiene i rapporti con i fornitori secondo le consuetudini di mercato.

Alessio Scartabelli è il titolare della Termopetroli, storica azienda viareggina di carburanti marini, che fa il punto sulla situazione nel suo particolare settore. "Per quanto ci riguarda al momento non possiamo parlare di un possibile futuro razionamento delle forniture. Il gasolio per autotrazione, uguale a quello che usiamo per le autovetture, e che viene usato anche per gli yacht, non manca assolutamente. Le compagnie fornitrici sono in grado, al momento, di soddisfare gli ordini, magari diluendo le consegne nei giorni successivi. Il prodotto arriva a noi in modo continuo senza problemi". La Termopetroli, una delle società più... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le compagnie fornitrici per ora soddisfano gli ordini"

Commercialisti, gli ordini siciliani decidono le strategie del futuroI presidenti uscenti e i presidenti neoeletti (eccetto Catania e Siracusa) hanno manifestato la volontà di proseguire il percorso tracciato dal...

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Urso Ho convocato le compagnie dei carburanti, adeguare subito i prezzi. Aumenti nel settore aereo non giustificatiROMA (ITALPRESS) – Ho convocato per domani pomeriggio le quattro grandi aziende fornitrici di carburanti perché ci sia la consapevolezza che l’adeguamento dei prezzi debba essere immediato. Se l’inte ... msn.com

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Carburante, ecco le strategie delle compagnie: dai tagli dei voli agli aumenti dei prezzi dei biglietti I vettori si attrezzano contro i rincari del cherosene e contro il rischio di possibili carenze di fornitura legate alla crisi in Medio Oriente - facebook.com facebook