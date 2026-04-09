Le borse europee hanno registrato un notevole aumento, beneficiando dell’annuncio di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è sceso a 77 punti base, segnando un calo rispetto ai giorni precedenti. I mercati finanziari hanno ripreso fiducia in poche ore, dopo settimane di incertezza.

Le Borse europee hanno brindato al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e i mercati finanziari hanno ritrovato in poche ore quella fiducia che nelle settimane precedenti sembrava evaporata. Francoforte ha chiuso con un balzo del 5,06%, Parigi del 4,49% e Londra del 2,51%, mentre Milano ha segnato un solido +3,7%. Anche l’oro e i metalli preziosi hanno registrato movimenti significativi: il metallo giallo è salito fino a 4.835 dollari l’oncia, l’argento ha guadagnato il 7,8% e il platino oltre il 4%, a dimostrazione di come gli investitori stiano rapidamente riposizionando i portafogli tra sicurezza e ritorno al rischio. Sul fronte valutario l’euro ha recuperato a 1,1692 contro il dollaro e il bitcoin è tornato sopra quota 70. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Borse in forte recupero. E lo spread si abbassa a 77

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Borse europee in rally dopo cessate il fuoco Usa-Iran, Brent sotto i 95 dollari(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. Sul mercato statunitense, si registrano scambi in forte rialzo per l'S&P-500. La notizia del cessate il fuoco tra Usa e Iran ha ... finanza.repubblica.it

Borsa: verso avvio in forte rialzo per l'Europa, +5% i future su Euro Stoxx(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, arrivato poco prima del dell'ultimatum fissato da Donald Trump, ... ilsole24ore.com

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Borse 8 aprile: i mercati festeggiano la tregua Usa-Iran (resisterà). Petrolio sotto i 100 dollari, Milano aggancia i 47.000 punti x.com