L’azienda innovatrice del settore e-bike Avinox alimenta la prossima generazione di biciclette elettriche con il lancio di Avinox M2S e Avinox M2 insieme a 60 marchi di bici leader del settore

L’azienda specializzata in e-bike ha annunciato il lancio di due nuovi modelli, l’Avinox M2S e l’Avinox M2, sviluppati per la prossima generazione di biciclette elettriche. Contestualmente, ha presentato batterie innovative, che saranno utilizzate anche da altri 60 marchi del settore. Questa novità è stata comunicata tramite un comunicato stampa e si inserisce in una strategia di collaborazione con diversi produttori di biciclette.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Nuove batterie Avinox introdotte per la prima volta, che permettono agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro guida SHENZHEN, China, 9 aprile 2026 PRNewswire — Avinox, l’azienda innovatrice del settore e-bike che ha creato il pluripremiato Avinox M1, lancia oggi Avinox M2S e Avinox M2, la nuova evoluzione dei sistemi motore Avinox che offre potenza, controllo, autonomia ed efficienza senza pari. Oltre 60 partner del settore hanno integrato i più recenti sistemi Avinox, tra cui Amflow, Atherton, BH, Canyon, Commencal, Crestline, Crussis, Forbidden, Megamo, Mondraker, Pivot, Propain, Raymon, Rotwild, Steppenwolf, Teewing, Thömus, Unno, Whyte e altri ancora. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’azienda innovatrice del settore e-bike Avinox alimenta la prossima generazione di biciclette elettriche con il lancio di Avinox M2S e Avinox M2 insieme a 60 marchi di bici leader del settore Il centro per l'impiego cerca un meccanico di biciclette con esperienza per azienda di bike sharingPer un'azienda operante nel settore del noleggio di biciclette, il Centro per l'impiego di Chieti cerca una risorsa per svolgere attività di... Il bike sharing a Monza si rinnova: 60 nuove bici (non elettriche) e novità nelle 22 stazioniLa mobilità lenta a Monza si rinnova: arrivano (anche ) le biciclette tradizionali. Temi più discussi: Conto alla rovescia per la legge sulla trasparenza salariale: gli obblighi chiave prima di giugno 2026; Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turno; Certa Named A Leader in the First Gartner® Magic Quadrant™ for Third-Party Risk Management Tools. L'azienda innovatrice del settore e-bike Avinox alimenta la prossima generazione di biciclette elettriche con il lancio di Avinox M2S e Avinox M2 insieme a 60 marchi di bici ...Nuove batterie Avinox introdotte per la prima volta, che permettono agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro guida ... adnkronos.com DJI Avinox M2 e M2S: il motore e-mtb da 150 Nm che cambia le regole del giocoDJI rilancia nel mondo e-mtb e lo fa alzando ulteriormente l’asticella. Dopo aver stupito il settore con il primo sistema Avinox presentato a Eurobi ... pianetamountainbike.it Anche Mondraker passa ad Avinox con la nuova Zendit. Il nostro test in anteprima - facebook.com facebook