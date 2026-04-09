Il 16 aprile, presso le Ville Ponti di Varese, si terrà la decima edizione del Congresso Svizzera-Italia, un evento dedicato a analizzare le pratiche e le procedure burocratiche che interessano i rapporti tra i due Paesi. L'incontro si concentra sui processi amministrativi e le normative che coinvolgono lavoratori e imprese, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate alla gestione delle pratiche transfrontaliere.

Il 16 aprile, le Ville Ponti di Varese ospiteranno la decima edizione del Congresso Svizzera-Italia, un appuntamento volto a fare luce sulle complessità normative che regolano i rapporti tra i due Stati per lavoratori e imprese. L’evento è organizzato da Salvatore Giallo, responsabile dello Studio Giallo, che sottolinea come l’instabilità delle norme renda essenziale avere momenti di confronto diretto. L’obiettivo è fornire strumenti concreti a chi attraversa quotidianamente il confine per lavorare o a chi desidera investire in un mercato estero. Il contesto attuale è descritto come una vera e propria giungla burocratica, dove leggi statali, regolamenti regionali e patti internazionali si sovrappongono, creando incertezze per consulenti, aziende e singoli cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro Italia-Svizzera: a Varese il piano contro la giungla burocratica

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