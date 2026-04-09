Lavoro in Lombardia | un morto ogni 3 giorni Milano è la più colpita

Tra gennaio e febbraio 2026, in Lombardia si sono verificati 19 decessi sul lavoro, con Milano che registra il numero più alto di incidenti mortali. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le vittime sono state meno numerose, passando da 25 a 19. Tuttavia, la media di un decesso ogni tre giorni continua a essere una costante preoccupante per la regione.

In Lombardia, tra gennaio e febbraio 2026, si sono registrate 19 vittime in ambito lavorativo. Nonostante il calo rispetto alle 25 fatalità dello stesso periodo dell’anno precedente, l’incidenza resta di un decesso ogni tre giorni. Il bilancio dei primi due mesi dell’anno evidenzia una disparità territoriale marcata. La città di Milano registra il dato più critico con 7 persone decedute, superando i 5 casi contabilizzati nei primi due mesi del 2025. Altre province presentano numeri inferiori ma comunque significativi. Brescia e Cremona hanno entrambe contato 3 vittime, mentre a Bergamo si sono registrate 2 croci sul lavoro. Il numero di 2 deceduti è riportato anche per le aree di Mantova, Monza, Pavia e Varese, completando il quadro geografico degli eventi fatali all’interno della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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