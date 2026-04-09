Lavoro da remoto per xAI | 260€ al giorno per insegnare all’IA

La società xAI, controllata da Elon Musk, ha aperto una campagna di assunzioni rivolta a professionisti italiani per lavorare in modalità remota. La posizione prevede un compenso di 260 euro al giorno e riguarda l’addestramento di un sistema di intelligenza artificiale chiamato Grok. La ricerca si rivolge a esperti che possano contribuire allo sviluppo di questa tecnologia attraverso attività di insegnamento e ottimizzazione.

La società xAI, guidata da Elon Musk, ha esteso la ricerca di specialisti per l’addestramento del sistema Grok anche al mercato italiano. L’iniziativa, resa nota tramite un post di Andrea Stroppa e successivamente condivisa da Claudius Nero’s Legion, punta a reclutare professionisti in grado di interpretare contenuti visivi per migliorare le capacità cognitive dell’intelligenza artificiale, offrendo una retribuzione giornaliera che può raggiungere i 260 euro con modalità di lavoro interamente da remoto. L’evoluzione delle competenze creative verso la supervisione algoritmica. Il profilo professionale richiesto per questa opportunità non riguarda la produzione diretta di materiali, bensì l’insegnamento ai modelli digitali su come decodificare la realtà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro da remoto per xAI: 260€ al giorno per insegnare all’IA “260 euro al giorno per lavorare da remoto ad addestrare Gork”: Elon Musk cerca persone in Italia per la sua intelligenza artificiale, ecco chi può candidarsiPer affinare le capacità dell’Intelligenza Artificiale, guarda caso, serve assumere esseri umani. Chigi accelera la transizione al lavoro da remoto, ma i sindacati chiedono maggiore flessibilità.Il governo, guidato da Palazzo Chigi, ha deciso di limitare l’uso del lavoro da remoto, mettendo in crisi le posizioni dei sindacati. Temi più discussi: Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia; Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro. Elon Musk offre lavoro da casa in Italia: 260€ al giorno per addestrare l’IA, ma ecco cosa c’è dietroElon Musk cerca esperti in Italia per addestrare Grok a 260€ al giorno. Scopri cosa rivela questa offerta sul futuro del lavoro nell'era AI. lavoroediritti.com Perché il lavoro da remoto nella Pa deve sprizzare energiaIl lavoro da remoto ha ancora molte potenzialità da esprimere, soprattutto in relazione allo sviluppo dell’autonomia e della responsabilizzazione del singolo lavoratore. L'approfondimento di Alfredo F ... startmag.it C'é una bella opzione per risparmiare carburante e si chiama "lavoro da remoto", molto promosso negli Usa e anch'io ne usufruisco, non vi immaginate quanti soldi ho risparmiato finora lavorando da casa.... Invece in Italia, oltre a chiamarlo in modo sbagliato " - facebook.com facebook La mattina del 9 aprile 2015 alle 10.55, Fernando Ciampi, giudice della sezione impresa del Tribunale di Milano, viene assassinato nella sua stanza, mentre è al lavoro, da un uomo entrato armato in Tribunale. Prima del giudice Ciampi l’assassino, che voleva x.com