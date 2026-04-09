Lavori in via Tripepi Barreca replica a FI | Critiche infondate stop deciso dalla Sovrintendenza

In un intervento pubblico, un rappresentante comunale ha risposto alle critiche mosse dai consiglieri di Forza Italia riguardo ai lavori in via Tripepi. Secondo quanto dichiarato, le accuse sono considerate infondate e si aggiunge che i lavori sono stati interrotti su disposizione della Sovrintendenza, senza ulteriori dettagli. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte nella gestione delle attività cittadine.

“Sulla vicenda dei lavori in via Tripepi i consiglieri comunali di Forza Italia non solo hanno perso una buona occasione per tacere, ma dimostrano di disconoscere totalmente la gestione delle attività della nostra città”. Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale con delega alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Stadio Franchi, scontro in consiglio sui lavori, Perini replica: "Critiche strumentali, interventi necessari”I lavori di restyling dello stadio Franchi continuano a creare polemica a Palazzo Vecchio. Il Pd difende Rossini: "Equilibrato e corretto, critiche infondate"Dopo le bordate di critiche lanciate dai gruppi consiliari di opposizione all’indirizzo del presidente del consiglio comunale Filippo Rossini...