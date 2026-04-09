Lavagno ospita il campionato di S-ciànco

Mercoledì 8 aprile si è tenuta nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero la presentazione della terza tappa del campionato di S-ciànco, che si svolgerà in piazza Vischi a San Pietro di Lavagno il 19 aprile. L’evento coinvolgerà i partecipanti provenienti da diverse località e si svolgerà all’aperto, con l’obiettivo di promuovere questa tradizionale competizione. La manifestazione ha riscosso l’interesse di alcuni residenti e appassionati del gioco.

È stata presentata mercoledì 8 aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la terza tappa del campionato di S-ciànco in programma in piazza Vischi a San Pietro di Lavagno il 19 aprile. L’evento è inserito nel XXIV Campionato veronese di S-cianco, manifestazione che dallo scorso 29 marzo al 7. 🔗 Leggi su Veronasera.it S-cianco a Lavagno: i giovani guidano il ritorno alla tradizioneDomenica 19 aprile, piazza Vischi a San Pietro di Lavagno ospiterà la terza tappa del XXIV Campionato veronese di S-cianco, un evento che trasformerà... Torna a Verona il Campionato di S-ciàncoSta per tornare uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti dei giochi tradizionali: il Campionato di S-ciànco, promosso da Associazione Giochi... Temi più discussi: Lavagno ospita il campionato di S-cianco; Lavagno ospita il campionato di S-cianco; Lavagno, Verona ospita il campionato di S - cianco. Un grande passatempo, per i ragazzini dei tempi, che furono…, dei ténpi, a dìr la vérità, de quando se sé 'conténtàva de gnénte…!; AMIA lancia PaperWeeker. Lavagno ospita il campionato di S-ciancoLavagno ospita il campionato di S-cianco che si terrà il 19 aprile in piazza Vischi. È la ventiquattresima edizione che riporta questo gioco tradizionale ... giornaleadige.it Campionato S-cianco: a Lavagno la sfida tra i borghi veronesiLo S-cianco conquista Lavagno: la tradizione torna in piazza domenica 19 aprile in piazza Vischi, per il campionato veronese ... veronaoggi.it La terza tappa del campionato di S-cianco è in programma in piazza Vischi a San Pietro di Lavagno il 19 aprile. #veronanetwork - facebook.com facebook