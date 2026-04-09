L’autismo non può aspettare i tempi della burocrazia dall' ud' A arrivano richieste ben precise
Mercoledì si è svolto all'università d'Annunzio un convegno dedicato all'autismo, intitolato “Autismo, relazione e progetti di vita”. L'evento ha visto una partecipazione numerosa, con interventi che hanno sottolineato l’urgenza di risposte rapide e concrete in ambito legale e sociale, evitando lunghe procedure burocratiche. L’incontro è stato promosso da associazioni che si occupano di autismo e inclusione, con l’obiettivo di fare il punto sulle condizioni delle persone con questa condizione.
Un appuntamento molto partecipato, quello svoltosi mercoledì all'università d'Annunzio (polo didattico di Lettere) con il convegno “Autismo, relazione e progetti di vita”, promosso da Autismo Abruzzo Aps insieme a Liberi oltre le illusioni. Un evento che ha visto il coinvolgimento di istituzioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Autismo, le iniziative dell’ASM in occasione della Giornata mondiale @fanpiùattivi - facebook.com facebook
' Oggi, 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, ci uniamo nel sostegno e nella solidarietà verso tutte le persone con autismo e le lo x.com