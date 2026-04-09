L’autismo non può aspettare i tempi della burocrazia dall' ud' A arrivano richieste ben precise

Mercoledì si è svolto all'università d'Annunzio un convegno dedicato all'autismo, intitolato “Autismo, relazione e progetti di vita”. L'evento ha visto una partecipazione numerosa, con interventi che hanno sottolineato l’urgenza di risposte rapide e concrete in ambito legale e sociale, evitando lunghe procedure burocratiche. L’incontro è stato promosso da associazioni che si occupano di autismo e inclusione, con l’obiettivo di fare il punto sulle condizioni delle persone con questa condizione.