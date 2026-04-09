Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" abbiamo parlato delle due facce dell'Inter: con e senza Lautaro. Da quando il capitano nerazzurro è rientrato dall'infortunio, la squadra di Chivu gira meglio e segna di più. Ecco la nostra analisi, clicca qui per la puntata completa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro è il giocatore più decisivo per l'Inter? Cosa dicono i numeri

Dimarco più decisivo di Lautaro: l’esterno è l’arma in più dell’Inter! I numeri strabiliantiMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento.

Lautaro Martinez è il giocatore più importante dell’Inter: c’è un dato che non lascia più alcun dubbio. Ecco qualedi Redazione Inter News 24Lautaro Martinez è il giocatore imprescindibile dell’Inter e c’è un dato che lo dimostra: ecco quale… Tra i numerosi spunti...

Temi più discussi: La classifica marcatori della storia dell'Inter; Chivu: Contro l'Inter voglia di gogna mediatica. Non sono preoccupato: i miei giocatori hanno valori; Sottovalutiamo ancora Lautaro Martinez?; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026.

Chivu NON convoca Lautaro: cinque giocatori per due maglieLe ultime Inter news riguardano le scelte di Chivu per la Fiorentina: Lautaro non convocato, ballottaggi in difesa e in mediana ... interlive.it

L’Inter non può stare senza Lautaro Martinez: i numeri parlano chiaro!L'Inter è sempre più Lautaro dipendente: senza di lui la squadra non gira e non finalizza. I numeri parlano chiaro. spaziointer.it

Buone notizie da Appiano Gentile Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno svolto regolarmente la sessione di allenamento odierno con i compagni e saranno a disposizione per la partita contro il Como di domenica sera. I 3 era - facebook.com facebook

Un anno fa Lautaro Martínez offrì, tra andata e ritorno contro il Bayern Monaco, due prestazioni da attaccante totale. Che fenomeno! x.com