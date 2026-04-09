Il dibattito sull’austerità e le sue possibili conseguenze riaccesa le tensioni tra le parti coinvolte. Il settore industriale è in fermento, mentre le preoccupazioni si concentrano sulla possibilità che le attuali tensioni con l’Iran possano riaprire le ferite della crisi energetica del 1973. La situazione internazionale si sta evolvendo con nuove tensioni e rischi di instabilità nei mercati globali.

Che il conflitto in corso con l’Iran possa riportare le lancette indietro fino alla crisi del 1973 con la chiusura del canale di Suez, lo dice anche l’Unione Europea con quelle che – se le minacce di Trump non arretrano – potrebbero essere le “nuove” misure dettate da un riaggiornato e più profondo periodo di Austerity. La situazione, nonostante la tregua raggiunta di due settimane, mette solo parzialmente al sicuro le scorte di gas e petrolio. Per un ritorno alla normalità, poi, occorre che le centinaia di navi ferme nello Stretto di Hormuz, al netto delle autorizzazioni richieste da Teheran per passare, riescano finalmente ad approvvigionare i Paesi dove sono destinate, tra cui l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Austerity e lo spettro del ’73. Il Cartario è in fibrillazione

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