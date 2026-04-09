L' attacco di Cuticchio a Lagalla | Scollegato dalla realtà parla di risultati ma Palermo è ferma
Un consigliere del Movimento 5 Stelle critica le dichiarazioni del sindaco di Palermo, che si è mostrato soddisfatto del lavoro svolto e ha annunciato la volontà di ricandidarsi. Secondo l'esponente politico, le affermazioni del primo cittadino non rispecchiano le condizioni quotidiane dei residenti, che percepiscono una situazione di stasi e difficoltà nella città. La loro opinione differisce da quella espressa pubblicamente dal sindaco.
“Le dichiarazioni del sindaco di Palermo Roberto Lagalla - afferma Giacomo Cuticchio, consigliere del M5S alla sesta circoscrizione - che si dice soddisfatto del lavoro svolto e pronto a ricandidarsi, appaiono completamente scollegate dalla realtà che vivono ogni giorno i cittadini. Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Metal detector a scuola: favorevoli 6 giovani su 10. Valditara: "Chi parla di repressione è fuori dalla realtà". E a Modena arrivano gli "School Tutor"Emerge un orientamento netto tra gli studenti dopo l’omicidio avvenuto a La Spezia.
Palermo, condanna all’oratorio per i rumori: il sindaco Lagalla lancia una colletta solidaleABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza del Tribunale e la posizione del sindaco Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha commentato la decisione del...