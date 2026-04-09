L' attacco di Cuticchio a Lagalla | Scollegato dalla realtà parla di risultati ma Palermo è ferma

Un consigliere del Movimento 5 Stelle critica le dichiarazioni del sindaco di Palermo, che si è mostrato soddisfatto del lavoro svolto e ha annunciato la volontà di ricandidarsi. Secondo l'esponente politico, le affermazioni del primo cittadino non rispecchiano le condizioni quotidiane dei residenti, che percepiscono una situazione di stasi e difficoltà nella città. La loro opinione differisce da quella espressa pubblicamente dal sindaco.