Laterina Pergine nuovi punti luce a led in tutto il territorio comunale

Nel territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno sono stati installati nuovi punti luce a LED. I lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione continuano senza sosta, coinvolgendo diverse zone della città. L’obiettivo è aggiornare e migliorare l’illuminazione pubblica, con interventi che riguardano varie aree del Comune. L’intera operazione si inserisce in un progetto di rinnovo delle infrastrutture urbane già in corso.

Proseguono i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nel territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno. In questi giorni il cantiere è attivo fra i paesi di Pergine e Ponticino, dove è in corso la completa sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con apparecchi a Led di ultima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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