L’Atalanta che sfiderà la Juve somiglierà molto se non del tutto a quella di Lecce

L'Atalanta si prepara per la partita contro la Juventus in programma sabato 11 aprile alla New Balance Arena. La formazione bergamasca potrebbe presentare una formazione simile a quella che ha affrontato il Lecce, con alcune variazioni. Resta possibile una convocazione per Scamacca, mentre Hien sembra essere escluso dalla lista dei convocati. La sfida si prospetta importante per entrambe le squadre in ottica classifica.

CALCIO. Il match con i bianconeri sabato 11 aprile alla New Balance Arena. Possibile convocazione per Scamacca, zero chance per Hien. La formazione dell’Atalanta che sfiderà la Juventus potrebbe assomigliare molto, se non del tutto, a quella che a Pasquetta ha vinto a Lecce: Carnesecchi in porta, terzetto difensivo formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, linea di centrocampo con Zappacosta, de Roon, Ederson e Bernasconi, De Ketelaere e Zalewski a supporto di Krstovic. È quanto emerge nei giorni di avvicinamento al match, in programma sabato 11 aprile alle 20,45 alla New Balance Arena. Krstovic va dunque verso la conferma, con Raspadori come alternativa sia per il montenegrino, sia per Zalewski, che in questo caso potrebbe prendere il posto di Bernasconi in fascia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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