Nel 2025, la piattaforma di vendita di abbigliamento usato ha raggiunto ricavi per 1,1 miliardi di euro, pari a circa 1,28 miliardi di dollari. L’azienda ha annunciato che le entrate sono aumentate del 38% rispetto all’anno precedente. Questa crescita si inserisce in un quadro di espansione nel settore del reselling, che ha visto un incremento dell’attività su scala globale.

Nel 2025 il colosso del reselling Vinted ha registrato ricavi per 1,1 miliardi di euro (1,28 miliardi di dollari). Il dato è in crescita del 38% sull’anno precedente, grazie all’espansione in categorie come elettronica e articoli per la casa e al lancio in tre nuovi Paesi. Vinted, ricavi a +38%: continua l’ascesa. Responsabile di questo dato è sicuramente l’inflazione, che in Europa ha alimentato la domanda di prodotti usati più economici. Per questo, alla fine, i consumatori riducono la spesa per capi nuovi. In questo sono utilissime piattaforme come Vinted, che convincono sempre più persone a cercare articoli e a mettere in vendita i propri top, abiti e jeans di cui non hanno più bisogno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ascesa di Vinted è un chiaro segnale: +38% per il 2025

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