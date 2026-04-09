Durante una recente puntata di un programma televisivo, Maria Teresa Meli ha dichiarato di ritenere che il presidente del consiglio arriverà fino alla fine della legislatura, con le elezioni previste per l'autunno del 2027. La giornalista ha espresso questa convinzione senza apportare ulteriori dettagli o motivazioni sulla base di cui si basa. La previsione ha suscitato commenti tra gli osservatori sulla stabilità del governo attuale.

"Credo che Meloni arriverà fino a fine legislatura, si voterà in autunno del 2027". A dirlo è Maria Teresa Meli. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 9 aprile, la giornalista si lascia andare a una profezia. Una previsione che - è il suo ragionamento - si basa sul fatto che "oggi non conviene a nessuno andare al voto, a Meloni men che meno, perché in un anno e mezzo possono succedere molte cose. Fossi in lei rimarrei là. Lei è stata molto abile in Aula, ha fatto un bel discorso. In ogni caso non cambia nulla, ognuno ha fatto la sua parte". Il riferimento è all'informativa del presidente del Consiglio in Aula. Qui la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Aria Che Tira, la profezia di Maria Teresa Meli: "Perché Meloni arriverà a fine legislatura"

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