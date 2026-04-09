L’Argentina vuole facilitare le attività minerarie nelle zone dei ghiacciai

L’Argentina ha approvato una nuova legge che permette di semplificare le attività minerarie nelle aree dei ghiacciai. La normativa, entrata in vigore di recente, prevede modifiche alle procedure autorizzative e alle regolamentazioni ambientali nelle zone interessate. Gli ambientalisti hanno espresso preoccupazione riguardo ai potenziali danni ambientali causati da questa decisione. La legge ha suscitato reazioni contrastanti tra le varie parti coinvolte.

Con una legge appena approvata dal parlamento, che secondo gli ambientalisti danneggerà parecchio le riserve idriche del paese Il parlamento argentino ha approvato una riforma molto contestata dagli ambientalisti che facilita le attività minerarie nelle aree del paese in cui si trovano i ghiacciai. D’ora in poi saranno le province a stabilire gli standard di protezione per i ghiacciai presenti sul proprio territorio, mentre in precedenza erano definiti dall’Istituto argentino per la neve, il ghiaccio e le scienze ambientali. Inoltre, alcune zone intorno ai ghiacciai che prima erano protette potranno non esserlo più, a seconda della loro importanza come riserve idriche. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’Argentina vuole facilitare le attività minerarie nelle zone dei ghiacciai Argentina, Milei minaccia i ghiacciai: il presidente sostiene la riforma che vuole meno vincoli per le attività estrattiveNelle sessioni straordinarie del Congresso argentino, convocate dal presidente di destra Javier Milei a inizio febbraio e ora in corso, tra gli... Argentina: Milei sblocca i ghiacciai per oro, litio e rameIl governo di Javier Milei punta a sbloccare l’estrazione mineraria nelle zone periglaciali argentine attraverso una riforma della legge sui...