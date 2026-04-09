L' Arcivescovo boccia l' utilizzo di locali parrocchiali per fini elettorali ma non mancano strumentalizzazioni e titoli fuorvianti | la precisazione

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha chiarito che non ci sono state indicazioni di utilizzare i locali parrocchiali per scopi elettorali. In una nota, ha precisato che le notizie diffuse su alcuni giornali, che attribuivano alle sue lettere ai parrocchiani disposizioni di questo tipo, sono infondate. La comunicazione inviata il 8 aprile 2026 si riferisce esclusivamente a un invito a evitare usi impropri degli spazi parrocchiali.

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi smentisce categoricamente le fantasiose considerazioni apparse su alcune testate di informazione in merito alla lettera inviata ai Parroci ieri, 8 aprile 2026, in cui è stato disposto di non utilizzare i locali parrocchiali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Comunali, l'Arcivescovo: "Non siano concessi locali parrocchiali per incontri elettorali"“Ai Reverendi Parroci in prossimità delle elezioni amministrative che si terranno nei giorni 24 e 25 maggio, in alcuni Comuni dell’Arcidiocesi quali... Comunali, l’arcivescovo Bellandi: stop all’uso di locali parrocchiali per eventi elettoraliIn vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, l’arcivescovo Andrea Bellandi, guida dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno,... Argomenti più discussi: Messa e sacerdozio, il monito di Woelki vale anche in Italia; L'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve: La vita cammina su altre vie rispetto al modello dei potenti del mondo; L’ex presidente della Provincia Dellai boccia il Campo Largo: In Trentino non funziona: ci vogliono progetti territoriali. L'arcivescovo di Cosenza scuote le coscienze: Niente è più bello della pace per sconfiggere le logiche di morteMonsignor Checchinato scuote le coscienze di tutti nel messaggio per la Pasqua. Oggi pomeriggio alle 15 il presule sarà in carcere per il rito della lavanda dei piedi ai detenuti ... msn.com Condividi «La Chiesa non può tacere. Chi promuove la guerra va scomunicato» L'arcivescovo Ricchiuti (Pax Christi): «L'appello di Leone contro la guerra è stato coraggioso e realistico. Come comunità cristiana saremo lievito di speranza. La tregua di Hormu x.com Il Cimitero delle Fontanelle riapre definitivamente al pubblico sabato 18 aprile. L’inaugurazione si terrà alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, S. Em. Don Mimmo Battaglia, del sindaco Gaetano Manfredi e della comunità del Rione Sanità. L’appuntam - facebook.com facebook