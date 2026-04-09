L’Aquila si prepara ad un evento di grande significato religioso con l’apertura della Porta Santa della Perdonanza, prevista per il 28 agosto. La cerimonia sarà officiata dal cardinale José Tolentino de Mendonça, che aprirà ufficialmente il santuario, coinvolgendo la comunità locale e i numerosi fedeli attesi da diverse regioni. La Perdonanza rappresenta un momento centrale per la città e la sua tradizione spirituale.

Il prossimo 28 agosto, la città dell’Aquila vivrà un momento di profonda rilevanza spirituale con l’apertura della Porta Santa per la Perdonanza, affidata al cardinale José Tolentino de Mendonça. Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione sarà infatti il protagonista di questo rito, come emerso durante il recente incontro della diocesi aquilana per illustrare il programma legato all’anno in cui la città è Capitale italiana della cultura 2026. L’intersezione tra identità locale e prestigio internazionale. La celebrazione della Perdonanza si inserisce in un mosaico di iniziative che vedono la Chiesa locale impegnata nella promozione delle radici storiche e delle tradizioni religiose del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila e la Perdonanza: il Cardinale apre la Porta Santa al mondo

Settimana Santa 2026: il Cardinale porta la fede ai fragiliIl Duomo di Napoli diventerà il fulcro delle celebrazioni della Settimana Santa 2026 sotto la guida del cardinale arcivescovo don Mimmo Battaglia.

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Scattano nuove modifiche alla viabilità nella zona di Porta Santa Croce per l’avanzamento del cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale. A partire da martedì 7 aprile entrano in vigore una serie di cambiamenti che interesseranno in particolare via Roma, i - facebook.com facebook