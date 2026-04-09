L’appuntamento di primavera Vimercate lucida i suoi tesori

A Vimercate si prepara un nuovo appuntamento con Ville Aperte, che quest’anno prevede due momenti distinti: uno in primavera, dal 9 al 17 maggio, e uno in autunno, dal 19 settembre al 4 ottobre. La città si sta organizzando per valorizzare i propri edifici storici e i luoghi di interesse, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e riscoprire i tesori nascosti nel corso di queste due settimane di eventi.

Nuovi tesori da scoprire, doppio appuntamento per Ville Aperte 2026. Vimercate lucida i gioielli in vista dell’edizione primaverile - dal 9 al 17 maggio - e autunnale, dal 19 settembre al 4 ottobre. Il Comune ha confermato la partecipazione alla kermesse. Fra le novità, la chiesa di Santo Stefano, origini nell’alto Medioevo, uno scrigno che conserva tracce di tutte le epoche, dagli affreschi trecenteschi nella cappella di Sant’Ambrogio a quelli cinquecenteschi di Lorenzo Gambara, mentre un locale fortificato con feritoie e merli rimanda ai conflitti del Quattrocento, per concludere con gli interventi sotto la supervisione di Leopoldo Pollack a partire dal 1805. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appuntamento di primavera. Vimercate lucida i suoi tesori La Cina imperiale: Pechino e i suoi tesoriVisitare Pechino significa entrare in un mosaico di potere, storia e simboli che hanno definito l’identità della Cina per secoli. Leggi anche: Primavera Fai: 2.700 visitatori riscoprono i tesori di Valmadrera Temi più discussi: L’appuntamento di primavera. Vimercate lucida i suoi tesori; Vimercate apre le sue meraviglie al pubblico: al via la 24ª edizione di Ville Aperte in Brianza; La Corsa dei Campanili a Vimercate; Marzo donna tutto l’anno: il Comune cerca partner. L’appuntamento di primavera. Vimercate lucida i suoi tesoriNuovi tesori da scoprire, doppio appuntamento per Ville Aperte 2026. Vimercate lucida i gioielli in vista dell’edizione primaverile - dal 9 al 17 maggio - e autunnale, dal 19 settembre al 4 ottobre. ilgiorno.it La Corsa dei Campanili a VimercateUn percorso adatto a qualsiasi runner, dal neofita all'esperto, studiato per far conoscere sentieri e posti caratteristici di Vimercate. L'appuntamento è con l'ottava edizione della Corsa dei Campanil ... monzatoday.it Le fondatrici di QuantumProEnergy, @quantumproenergy.it Sara e Barbara, spiegano un approccio al benessere sempre più discusso: nei centri di Vimercate e Rivoli si parla di “attivazione”. Un ambiente progettato per rilassare il corpo e favorire il riequilibrio - facebook.com facebook