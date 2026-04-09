L’Appennino Italiano devastato dal disseto che spezza l’Italia indue tronconi morti Una Commissione Parlamentare ed un Piano Appenninico europeo

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Appennino italiano si trova ad affrontare una grave crisi idrica che ha provocato danni significativi alle aree montane, portando alla morte di numerosi ecosistemi e compromettendo le attività agricole e zootecniche locali. In risposta a questa situazione, è stata istituita una Commissione Parlamentare dedicata a studiare le cause e le possibili soluzioni, mentre un Piano Appenninico europeo è stato proposto per intervenire sul problema in modo coordinato e sostenibile.

“Dalla Liguria alla Sila Calabrese è un tormento di strade collassatee ponti crollati - il bilancio negativo del Presidente delCoordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano con il PNRR si voleva mettere mano alla coesione sociale ed al riequilibrio territoriale proprio dell’Appennino. Petacciato è latestimonianza plastica del più grande fallimento della RepubblicaItaliana: il PNRR con i suoi 200 miliardi euro. A questo punto èlecito chiedersi - continua Caivano - i due miliardi di euro previstinelle mission del PNRR per il contrasto al dissesto idrogeologicocome sono stati utilizzati e per quali progetti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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