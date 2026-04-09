L’Appennino Italiano devastato dal disseto che spezza l’Italia indue tronconi morti Una Commissione Parlamentare ed un Piano Appenninico europeo

L’Appennino italiano si trova ad affrontare una grave crisi idrica che ha provocato danni significativi alle aree montane, portando alla morte di numerosi ecosistemi e compromettendo le attività agricole e zootecniche locali. In risposta a questa situazione, è stata istituita una Commissione Parlamentare dedicata a studiare le cause e le possibili soluzioni, mentre un Piano Appenninico europeo è stato proposto per intervenire sul problema in modo coordinato e sostenibile.

“Dalla Liguria alla Sila Calabrese è un tormento di strade collassatee ponti crollati - il bilancio negativo del Presidente delCoordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano con il PNRR si voleva mettere mano alla coesione sociale ed al riequilibrio territoriale proprio dell’Appennino. Petacciato è latestimonianza plastica del più grande fallimento della RepubblicaItaliana: il PNRR con i suoi 200 miliardi euro. A questo punto èlecito chiedersi - continua Caivano - i due miliardi di euro previstinelle mission del PNRR per il contrasto al dissesto idrogeologicocome sono stati utilizzati e per quali progetti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - L’Appennino Italiano devastato dal disseto che spezza l’Italia indue tronconi morti. Una Commissione Parlamentare ed un Piano Appenninico europeo Caso Epstein: Inchiesta USA rivela coinvolgimento di ex parlamentare europeo italiano e altre figure.La vicenda del finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, continua a sollevare interrogativi e a portare alla luce nuovi elementi. Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è indagato per mafiaSalvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è finito al centro di un’indagine della Dda di...