Langhe e Monferrato volano | il turismo batte tutti i record piemontesi

Il turismo nell’area delle Langhe, del Monferrato e del Roero nel 2025 ha registrato un aumento che supera i dati medi della regione. I numeri sono stati condivisi giovedì 9 aprile durante un evento organizzato presso il Grattacielo Piemonte a Torino. La crescita si evidenzia come una delle più significative negli ultimi anni, confermando l’interesse crescente verso questa zona.

I dati relativi all’andamento turistico dell’area Langhe Monferrato Roero per l’anno 2025, presentati giovedì 9 aprile presso il Grattacielo Piemonte a Torino, rivelano una crescita straordinaria che supera i parametri medi della regione. Il comparto ha registrato infatti un incremento dei pernottamenti pari all’11,9%, con un totale di 1.731.116 presenze a fronte delle 1.546.542 del periodo precedente, accompagnato da un aumento degli arrivi del 9,6% (761.274 contro i 694.305 del 2024). Il primato territoriale tra i flussi del Piemonte. Le statistiche analizzate durante l’incontro a Torino evidenziano come la destinazione stia correndo molto più velocemente rispetto al resto del territorio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Langhe e Monferrato volano: il turismo batte tutti i record piemontesi Green Game: due scuole piemontesi volano a Roma perLe classi seconde degli istituti tecnici di Asti e Nizza Monferrato si sono qualificate per la finale nazionale del Green Game, un progetto educativo... Turismo, Roma batte ogni record: 22,9 milioni di arrivi nel 2025Il nuovo primato arriva dopo dodici mesi segnati da eventi, promozione mirata e investimenti, con ricadute economiche rilevanti per imprese e...