Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di assegnare la guida della Procura di Lamezia Terme al dottor Elio Romano. La nomina fa parte di un intervento volto a rafforzare la presenza antimafia nel territorio, considerando le recenti attività investigative e il ruolo strategico della procura in questa regione. La scelta si inserisce in un quadro di riorganizzazione generale delle istituzioni giudiziarie italiane.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito una nuova guida per la giustizia nel distretto lametino, affidando la Procura della di Lamezia Terme al dottor Elio Romano. La decisione, presa durante l'ultima riunione del plenum, punta a inserire una figura con un bagaglio tecnico e operativo estremamente specifico per gestire le sfide di un territorio caratterizzato da dinamiche criminali storiche. Un profilo esperto tra indagini e conoscenza del territorio La scelta di Elio Romano non a . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia Terme: arriva l’esperto antimafia alla Procura

Alicia Keys, dalle radici di Sciacca e Lamezia Terme alla conquista del mondo. E stasera è pronta ad infiammare Sanremo con Eros RamazzottiQuesta sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti , super ospiti internazionali del Festival di Sanremo , canteranno per la prima volta dal vivo insieme e...

Riciclaggio e intestazione fittizia di beni, la procura indaga i Caroccia. E il caso Delmastro arriva in Antimafia: Conte sfida Meloni a riferire in aulaDomani si riunirà il Comitato consultivo, l’organismo di Montecitorio incaricato di verificare “la sussistenza di eventuali violazioni” del codice di...

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Lamezia, ancora degrado ambientale al Cantagalli: Scarichi fognari e spazzatura, intervenire subitoLamezia Terme – Ancora degrado e contaminazione ambientale nel torrente Cantagalli. Schiuma, acque torbide, rifiuti lungo il letto del corso d’acqua. La segnalazione arriva dall’associazione Una Citt ... lametino.it

Farmaci biologici e biotecnologici. Arriva a Lamezia Terme Ehi, FuturaAppuntamento il 19 ottobre con la campagna di informazione sui farmaci biologici e biotecnologici promossa da Cittadinanzattiva. Un villaggio sul tema all'interno del quale i cittadini potranno ... quotidianosanita.it

Il plenum del Csm ha nominato all’unanimità Elio Romano nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia Terme. Nella stessa seduta approvate anche altre nomine ai vertici di uffici giudiziari italiani L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme, coordinati e diretti dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato a 61 persone – #ilmetropolitano #guardiadifinanza x.com