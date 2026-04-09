La corsa alla promozione in Serie B si avvicina alle sue fasi decisive, con le squadre di Ascoli e Arezzo che cercano di accumulare punti nelle ultime giornate. Nel frattempo, il caso Ternana non coinvolge il club di casa, e le partite in programma si concentrano sui risultati necessari per salire in classifica. La tensione tra le squadre resta alta, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento in campo.

La volata per la promozione diretta in serie B entra nella sua fase cruciale. Ascoli e Arezzo si avviano verso il traguardo finale, cercando di conquistare il maggior numero possibile di punti ancora in palio. Sabato alle 17.30 i bianconeri di Tomei saranno impegnati sul campo del Forlì, mentre il giorno seguente alle 17.30 l’Arezzo di Bucchi ospiterà il Livorno nel derby. Il caso Ternana, esploso nel corso degli ultimi giorni, non sarà in grado di intaccare la classifica delle due protagoniste assolute del girone B. La delicata questione del club umbro ha inevitabilmente attirato le attenzioni anche dei vertici della Lega Pro che provvederanno a condurre regolarmente il campionato verso l’epilogo senza ulteriori esclusioni dopo quella del Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’altro fronte. Il caso Ternana non tocca il Picchio

Gaia Tortora, il fronte del "No" tocca il fondo: "Giù la testa e suca"«Avete strumentalizzato quel povero cristo di tuo padre per andare contro alla democrazia».

Leggi anche: Dopo il petrolio, il debito. L’altro fronte del Venezuela

Temi più discussi: Sassuolo-Milan e Roma-Como Women aprono il 18° turno. L’Inter ospita la Lazio, Parma-Ternana Women vale mezza salvezza; Ternana, Stefano Bandecchi: Faremo un altro provvedimento per Stadio-clinica. Annunciata una riunione; Countdown Ternana, l'allarme di Bandecchi: Dal legale dei Rizzo fumata nera, l'assemblea di lunedì può sancire il fallimento; Ternana, il futuro in 3 partite in 8 giorni: Guidonia, Juventus Next Gen e il derby col Perugia.

L’altro fronte. Il caso Ternana non tocca il PicchioLa volata per la promozione diretta in serie B entra nella sua fase cruciale. Ascoli e Arezzo si avviano verso ... sport.quotidiano.net

Ternana, conto alla rovescia: Bandecchi attacca Linea dei Rizzo? Porta al fallimentoA pochi giorni dall’assemblea dei soci, emergono scenari preoccupanti: il Comune prende atto del possibile disimpegno e del rischio fallimento ... ternananews.it

La Juve Next Gen vola ai playoff di Serie C per il terzo anno di fila: decisivo il successo contro la Ternana x.com

Ternana, parla l’allenatore: “La squadra è viva, il nostro obiettivo…”https://tinyurl.com/4vzyu5es - facebook.com facebook