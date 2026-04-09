L’ala degli Spurs Kudus potrebbe richiedere un intervento chirurgico dopo un infortunio

Il club di calcio ha annunciato che Mohammed Kudus, appena rientrato da un infortunio, ha subito una complicanza e potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico. La società ha comunicato ufficialmente la situazione, senza fornire dettagli specifici sui tempi di recupero o sulla natura dell’infortunio. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham ha confermato che Mohammed Kudus ha subito una battuta d’arresto al rientro dall’infortunio e potrebbe richiedere un intervento chirurgico. L’esterno non gioca dal 4 gennaio dopo aver riportato un significativo infortunio al quad contro il Sunderland, che gli Spurs affronteranno di nuovo domenica. Kudus, arrivato dal West Ham la scorsa estate, ha segnato due gol e fornito cinque assist in 19 presenze in Premier League con gli Spurs in questa stagione. La squadra del nord di Londra ha dovuto sopportare molti problemi di infortuni in questa stagione, lasciandola 17esima in campionato e sull’orlo della retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’ala degli Spurs Kudus potrebbe richiedere un intervento chirurgico dopo un infortunio Intervento chirurgico per Giada D’Antonio dopo l’infortunio: svelati i tempi di recuperoLa giovane sciatrice italiana Giada D’Antonio è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo un grave infortunio occorso proprio nel periodi dei... Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notteNoa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio in Liverpool-Galatasaray. Argomenti più discussi: Sette partite, una rivoluzione: il piano di De Zerbi per salvare il Tottenham; Il Tottenham sta guardando nell'abisso; Tottenham, che squadra trova De Zerbi: mercato sbagliato, morale a terra e mancano i leader. Tutto (o quasi) da ricostruire. Tudor attacca l’arbitro dopo l’eliminazione degli Spurs in Champions LeagueTudor attacca l’arbitro dopo l’eliminazione degli Spurs in Champions League Il tecnico croato ha criticato la decisione dell’arbitro di non sanzionare un fallo su Xavi Simons durante la gara di ... corrieredellosport.it (LOR)DE ZERBI In una stagione complicata, al limite dell'incredibile, il Tottenham si accinge ad accogliere il terzo allenatore stagionale. Se vi fosse già un legame con il calcio italiano visti i trascorsi di Tudor, oggi il tricolore entra "di forza" in casa Spurs. I x.com