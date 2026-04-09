L’AI entra nelle università Garavaglia Iulm | Insegniamo come usarla ma non può sostituire il pensiero critico – L’intervista

L'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo universitario, coinvolgendo non solo i settori tecnici ma anche le discipline umanistiche. Con l’aumento di piattaforme di AI e chatbot, le università si stanno impegnando a insegnare come utilizzarle correttamente, pur precisando che queste tecnologie non possono sostituire il pensiero critico. La diffusione capillare di questi strumenti sta portando a una trasformazione dei percorsi di studio e delle modalità di insegnamento.

L’ intelligenza artificiale non è più solo una questione da ingegneri. La diffusione sempre più capillare di piattaforme di AI e chatbot è destinata a ridefinire non solo le professioni tecnologiche, ma anche i percorsi legati alle discipline umanistiche. Alla Iulm, università milanese ormai riconosciuta come un’eccellenza negli ambiti della comunicazione e delle lingue, è nato un corso di laurea magistrale in Intelligenza artificiale, impresa e società. Un percorso di studi in cui si impara ad applicare le tecnologie più avanzate ai processi di marketing e comunicazione. A un anno dalla laurea, fa sapere l’ateneo, il 94,4% degli iscritti ha trovato un lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

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