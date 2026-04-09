L' agricoltura nelle aree protette diventa un brand | ecco il bolino

Un nuovo marchio collettivo chiamato “Agricoltura delle aree protette del territorio bolognese” è stato recentemente lanciato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale. L’obiettivo è valorizzare le produzioni agricole presenti nelle zone protette, trasformando le aree di tutela in un elemento distintivo per il mercato locale. La certificazione sarà utilizzata dai produttori che operano all’interno di queste aree, con l’intento di promuoverne i prodotti.

Trasformare il "presidio della natura" in un valore aggiunto da spendere sul mercato. È questa la scommessa dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, che ha ufficialmente varato il marchio collettivo “Agricoltura delle aree protette del territorio bolognese”, con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Presenza di lupi nelle aree urbane: stampati depliant informativi e affissi avvisi nei parchi e nelle aree per caniANCONA – In merito al fenomeno della presenza dei lupi in prossimità di aree urbane e periurbane della città di Ancona, l’amministrazione comunale...

Aree protette e turismo tutto l’anno, Savarino rilancia il modello Sicilia alla BitDall’escursionismo al turismo scientifico, la Regione punta su biodiversità e destagionalizzazione.

Temi più discussi: Maltempo, Di Marco: Subito verifica dei danni e attivazione dello stato di calamità per sostenere l’agricoltura e le aree interne in Commissione Ambiente e Territorio; Agricoltura, la Regione blinda la montagna: 50 milioni di euro per garantire il futuro delle imprese; Innovazioni per l’agricoltura di precisione a Macfrut 2026; Comunicazione Italiana.

Agricoltura, il 12% delle imprese investe in innovazione: Sud indietro, vince il NordIstat: innovazione al 24,5% nel Nord-est e solo al 6,2% nel Sud. Nel Mezzogiorno gli investimenti servono per gestire le emergenze climatiche ... quifinanza.it

L'Italia ha perso un terzo di uccelli nelle aree agricole, la metà nelle zone di pianura. I numeri del declino e cosa bisogna fare oraL'Italia ha perso il 33% dei volatili selvatici che vivono e si riproducono negli ambienti agricoli del territorio italiano, vale a dire uno su tre. Nelle pianure alluvionali la percentuale arriva a ... corriere.it

Agriturismo, oltre 13,9 meuro per imprese e territori Pubblicata la graduatoria definitiva del bando SRD03. Cicala: "Con questo intervento sosteniamo un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità e territorio, creando opportunità concrete per l - facebook.com facebook