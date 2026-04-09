Cinque turisti hanno camminato sulla superficie ghiacciata del Lago di Braies prima di sfondarla e finire nelle acque fredde. Le immagini che mostrano il momento sono state condivise online, attirando l’attenzione di molti utenti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma la scena ha suscitato preoccupazione tra coloro che seguono gli avvenimenti nella zona. La vicenda ha attirato l’interesse dei media locali e nazionali.

Le immagini dei turisti che camminano sulla superficie ghiacciata del Lago di Braies per poi sfondarla e finire nelle acque gelide hanno fatto il giro del mondo. L'episodio si è verificato domenica cinque aprile, nel giorno di Pasqua. Tra i malcapitati che si sono ritrovati a fare un bagno ghiacciato c'erano anche alcuni bambini. "Quando siamo arrivati sul posto c'erano ancora cento persone sulla superficie del lago mentre il ghiaccio si scioglieva", ha dichiarato uno dei soccorritori intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lago di Braies, camminano sulla superficie ghiacciata e la sfondano: paura per cinque turisti

Il soccorritore e i turisti caduti nel lago di Braies: «In 100 sulla superficie ghiacciata, una follia»| Cinque salvati dalle acque gelide«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo.

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Il Lago di Braies adesso in una splendida mattinata di sole primaverile, un paesaggio unico al mondo.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #lagodibraies #braies #altapusteria #primavera - facebook.com facebook

L'incidente al lago di Braies ha riaperto il dibattito sulla incoscienza dei turisti, ignari degli ambienti che visitano e di eventuali pericoli x.com