Lady Viminale Claudia Conte è spaventata dalla tempesta mediatica provocata e fa sparire il suo vecchio curriculum da attrice Cosa c’era scritto e cosa la imbarazzava

Claudia Conte, nota come Lady Viminale, ha rimosso il suo vecchio curriculum da attrice dopo aver attirato l’attenzione sui contenuti della sua precedente esperienza professionale. La decisione è arrivata in seguito a una forte reazione sui social e sui media, che hanno amplificato la vicenda. La sua relazione con il ministro dell’Interno, resa pubblica recentemente, ha ulteriormente aumentato l’interesse e la curiosità nei confronti della situazione.

Anche se il problema se l’è creato tutta da sola, Lady Viminale Claudia Conte ora è preoccupata per l’onda mediatica che ha l’ha travolta da quando ha reso pubblica la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo avere limitato e talvolta chiuso i commenti ai suoi social, la Conte ha iniziato anche a fare pulizia sulle tracce del suo passato. E ha cancellato in modo professionale ogni traccia del curriculum della sua prima professione da attrice e presentatrice televisiva pubblicato su “ etalenta.eu ”, piattaforma che raccoglie i dati biografici di chi lavora nello spettacolo. Un curriculum che era stato citato per alcune curiosità anche dalla stampa all’indomani delle rivelazioni della Conte, ma che evidentemente aveva qualche particolare che rischiava di creare imbarazzo. 🔗 Leggi su Open.online

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