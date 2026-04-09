La moglie di Caroccia ha affermato che la sua versione dei fatti non ha nulla a che vedere con i Senese. Ha inoltre dichiarato che Delmastro le ha fornito un aiuto importante, definendolo come una vera e propria manna dal cielo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui processi legali coinvolti.

«Delmastro ci ha solo aiutato, è stata come una manna dal cielo». $ il turno di Barbara Tritoni, moglie di Mauro Caroccia, chiamata a dare la sua versione sull’affaire Bisteccheria d’Italia davanti ai finanzieri del Nucleo Valutario, che ieri l’hanno sentita come persona informata sui fatti, non indagata. La donna ha ricostruito i rapporti con l’ex sottosegretario alla Giustizia e la genesi della società «Le 5 Forchette Srl», costituita nel dicembre 2024 in uno studio notarile di Biella. Titolari delle quote sua figlia Miriam, 19 anni, Delmastro (foto) e altri esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia che le hanno poi cedute una volta saputo della condanna definitiva di Mauro Caroccia come prestanome del clan Senese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La versione della moglie di Caroccia. "Nulla a che fare con i Senese"

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La chat di Delmastro e soci con Caroccia: gruppo whatsapp tra i proprietari del locale, al posto della figlia Miriam c’è il padre condannato. @VinzBis x.com

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