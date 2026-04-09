Durante la partita, Salah ha iniziato a scaldarsi circa trenta minuti dopo l'inizio, mentre la squadra era già sotto di un gol. Tuttavia, l’attaccante non è entrato in campo. L’allenatore degli avversari ha deciso di far alzare in piedi i suoi giocatori subito dopo l’inizio del secondo tempo, anche se il Liverpool mostrava segnali di difficoltà contro il Psg.

Comincia a scaldarsi intorno al 35'. Con il Psg già in vantaggio per il gol di Doué e in controllo su un Liverpool dall'andamento lento e senza idee. Sovrastato dal ritmo dei padroni di casa e incapace di reagire. In quel momento, sembra che Arne Slot possa mandarlo in campo Momo Salah. Per smuovere una squadra che si sta già consegnando agli avversari. E invece. Invece non entra al 79', quando Slot effettua quattro cambi. E nemmeno al 90', quando il tecnico olandese dei Reds si gioca l'ultima e inutile carta: Nyoni per Frimpong, in affanno sin dall'avvio della gara. Così si sta chiudendo la storia di Salah al Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La triste serata di Salah: inizia a scaldarsi dopo 30' e coi Reds già in svantaggio. Ma non entra...

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Al 77' Chiesa ha preso il posto di Salah nel Liverpool nei quarti di FA Cup contro il City. Pochi giorni fa aveva fatto un passo indietro dopo la convocazione in Nazionale per problemi fisici: https://fanpa.ge/nOxY6 - facebook.com facebook