Dal 12 al 15 aprile Verona ospita la 58ª edizione di una delle più importanti fiere internazionali del settore vinicolo. La manifestazione si svolge in un periodo in cui le aziende produttrici presentano le ultime annate e le nuove produzioni, offrendo un panorama aggiornato sulla produzione vinicola della Toscana del Sud. Numerosi espositori provenienti da questa regione partecipano con l’obiettivo di valorizzare i propri vini e rafforzare i mercati di sbocco.

Da domenica 12 a mercoledì 15 aprile Verona accoglie la 58^ edizione della fiera internazionale più importante per un settore che, come non accadeva da anni, vive una stagione delicata, fatta di cambiamenti di abitudini nei consumi, ricambio generazionale, meno disponibilità economica dei consumatori, ondate salutistiche e mercati meno reattivi del solito. La presenza più nutrita della carovana toscana al Vinitaly sarà quella targata Siena. Con le sue cinque Docg (Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano e Chianti Colli Senesi) e altre Doc brillanti e in voga (come l’Orcia Doc), la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana del Sud al Vinitaly. Qualità per riaccendere i mercati

Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale...

Vinitaly, il vino umbro sarà grande protagonista del Padiglione D. Oltre 100 etichette e la regia del Distretto di QualitàIn Veneto ’l'Umbria parteciperà anche ai programmi di animazione cittadina con un vero “Fuori fiera” unendo la musica di Umbria Jazz e...

Temi più discussi: Asl Toscana sud est, al via la guardia attiva pediatrica; La Toscana del Sud al Vinitaly. Qualità per riaccendere i mercati; La Uil metalmeccanici cambia volto: nasce il sindacato per la Toscana del sud, Fusco segretario; Nomine, la dottoressa Silvia Pecenco alla guida della Dermatologia Sud.

Cantiere Sanità: la Asl Toscana sud est traccia la strada del futuro mettendo al centro la medicina del valoreArezzo, 29 novembre 2025 – Dalla partecipazione alla concretezza: la Asl Toscana sud est compie un passo decisivo nel suo percorso di innovazione con Cantiere Sanità – Un’Azienda, Mille Voci, Un’Unica ... lanazione.it

La medicina del valore sempre più al centro del rinnovamento dell’Asl Toscana sud estIl futuro della sanità passa sempre più dalla capacità di mettere davvero al centro la persona e i suoi bisogni. È questo il messaggio emerso dal convegno Value Based Healthcare nell’Azienda USL Tosc ... radiosienatv.it

Il Comitato regionale per le comunicazioni ha incontrato gli operatori dell’informazione delle province dell’area della Toscana sud-est: Siena, Arezzo e Grosseto... - facebook.com facebook