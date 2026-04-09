La tomba di Pamela profanata e il mistero del velo La madre | Un uomo era ossessionato di lei Soncin? Una persona malvagia

La tomba di Pamela Genini, una giovane di 29 anni assassinata lo scorso ottobre a Milano, è stata recentemente profanata. La madre della vittima ha riferito che un uomo, descritto come ossessionato dalla figlia, potrebbe essere coinvolto. La vicenda si collega anche a un misterioso velo trovato sulla tomba, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce su quanto accaduto.

Un mistero che si infittisce attorno alla profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne, brutalmente assassinata a Milano lo scorso ottobre dall'ex compagno, il cervese Gianluca Soncin. A fine marzo c'è stata l'angosciante scoperta nel cimitero di Bergamo, dove il suo cadavere era stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Il caso di Pamela Genini, uccisa a Milano e profanata nel cimitero di Strozza, entra in una fase decisiva. Gli investigatori stanno esaminando tracce biologiche, Dna, pollini e residui metallici sul feretro della 29enne, per ricostruire quanto accaduto dopo la mort - facebook.com facebook