Nel match contro il Real Madrid, l’allenatore del Bayern Monaco ha adottato una strategia molto aggressiva, con una pressione totale sui giocatori avversari, incluso il portiere, con un uomo in più rispetto alla norma. Questa decisione rappresenta un’eccezione nel calcio di alto livello, dove le squadre di solito optano per tattiche più conservative. La scelta di questa tattica estrema si è verificata in un contesto di grande intensità e confronti diretti tra le due squadre.

Perché la scelta di Kompany contro il Real Madrid è stata così estrema? Nel match del Bernabeu, il Bayern Monaco ha portato una pressione ultra-offensiva uomo su uomo, arrivando perfino a pressare il portiere con un uomo in più: una mossa rarissima a questi livelli. Una strategia rischiosa, che espone i difensori all’1vs1 contro campioni come Vinicius, Mbappé e Valverde, ma con un obiettivo preciso: impedire al Real di costruire dal basso. In Italia, un principio simile si era già visto con l’Inter contro il Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La tattica estrema di Kompany contro il Real: l’Inter l’aveva già fatta in Italia

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