La sua posizione Tari è irregolare | il Comune lancia l’allarme per la truffa
Il Comune ha diffuso un avviso in cui segnala che alcuni contribuenti hanno una posizione Tari considerata irregolare. Nell’annuncio si invita le persone interessate a contattare un numero di telefono specifico per evitare eventuali conseguenze legali o sanzioni. La comunicazione sottolinea l’importanza di verificare la propria situazione fiscale in relazione alla tassa sui rifiuti. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o su eventuali modalità di truffa viene fornito.
“La posizione Tari risulta irregolare”, poi l’invito a chiamare un numero per evitare “aggravamenti”. A mettere in guardia sull’ennesimo tentativo di truffa messo in atto attraverso messaggi telefonici è il Comune di Sermoneta che mette in allerta i cittadini.In questi giorni stanno infatti sms. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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“Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiutiLodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti.
Temi più discussi: Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi; Falsi SMS sulla TARI, l’allarme di Ecoambiente: Non rispondete e non chiamate quei numeri; La sua posizione Tari risulta irregolare: attenzione alla truffa via sms; Finti Sms sulla tariffa rifiuti, non cascateci.
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A lanciare l’avviso è il Comune, con una comunicazione ufficiale di Palazzo San Giacomo, dopo la diffusione di SMS ingannevoli legati alla tassa sui rifiuti (TARI). - facebook.com facebook
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