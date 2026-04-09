In un contesto in cui la continuità sembra essere la priorità, la strategia si concentra sul mantenimento del ritmo di gara ottimale. Le certezze sono poche, ma si manifestano nella volontà di valorizzare e migliorare i risultati ottenuti a Cremona. La determinazione di proseguire su questa strada si combina con l’obiettivo di consolidare quanto di positivo è stato già raggiunto, senza lasciarsi distrarre da possibili incertezze.

Parola d’ordine continuità. Dubbi pochi e tanta voglia di coltivare quanto di buono fatto e prodotto a Cremona. Di più: c’è un vantaggio di ritmo gara da coltivare, considerato che i rossoblù hanno ripreso il campionato allo Zini, mentre l’ Aston Villa nel week end ha riposato, disputando un’amichevole con l’Albacete, in cui tra l’altro ha perso Sancho, infortunato. E allora ecco che per la sfida che vale una stagione Italiano potrebbe presentare un Bologna quasi identico a quello di domenica: all’eventuale turnover ci si penserà eventualmente con il Lecce, anche perché la storia dice che la partita giocata dopo l’ Europa League è quella più complessa da assorbire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La strategia: sfruttare il ritmo-gara migliore

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