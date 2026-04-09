L’Iran sembra aver adottato una strategia che favorisce una maggiore collaborazione militare tra Arabia Saudita e Israele. La questione principale riguarda l’apertura o meno dello Stretto di Hormuz, un elemento cruciale per l’approvvigionamento energetico iraniano. La decisione sembra essere influenzata dalla pressione della Cina, il cui approvvigionamento di petrolio per il paese dipende in larga misura da quella via di traffico, con circa il 90% del petrolio iraniano che passa attraverso lo stretto.

Tutto dipende ora solo dall’apertura o meno dello Stretto di Hormuz, soluzione praticamente imposta a Teheran dalla Cina, il cui approvvigionamento energetico è appunto largamente dipendente da quella via di traffico e che quindi importa circa il 90 per cento del petrolio iraniano. Dipende anche da come lo stretto verrà riaperto. E qui, al solito, Trump, con la sua boria, si è fatto male da solo, perché ha dichiarato alla ABC che gli Stati Uniti coopereranno con l’Iran per esigere i dazi sul passaggio delle navi. Ma questo è uno scenario impraticabile, non solo perché i trattati internazionali esplicitamente vietano alle nazioni rivierasche... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La strategia fallimentare dell’Iran favorisce la convergenza militare tra sauditi e Israele

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