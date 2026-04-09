La strada di Roma eletta tra le 10 più belle d’Europa | ecco dove si trova

Da funweek.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada di Roma è stata inserita nella lista delle dieci più belle d’Europa. La strada si trova nel centro storico della città e si distingue per la sua atmosfera unica, caratterizzata da edifici storici e un’atmosfera suggestiva. La sua posizione e il suo aspetto hanno attirato l’attenzione di numerosi viaggiatori e appassionati di architettura, contribuendo a consolidare il fascino di questa zona della capitale.

Sappiamo benissimo che Roma è probabilmente la città più bella del mondo, ma c’è un dettaglio sui suoi scorci urbani che talvolta sfugge anche chi in questa città ci è nato e cresciuto: una sua strada è stata inserita nella lista di quelle più belle d’Europa, conquistandosi di diritto un posto nella top ten continentale. Ma qual è questa strada così iconica? E cosa è riuscito a far sì che conquistasse la classifica internazionale? LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Roma: qual è la sua strada più bella (nella top ten Europea). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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