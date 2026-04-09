Quattro e venti anni fa, una squadra nota come i ‘Diabolici’ ottenne la seconda promozione in serie B, un risultato storico per il club. Tra i giocatori che fecero parte di quella formazione c’era anche un difensore conosciuto per la sua presenza fisica e il carattere forte. Oltre a lui, figura tra i protagonisti anche un centrocampista che si distinse per la leadership in campo. La squadra riuscì a raggiungere questo traguardo sotto la guida di un allenatore noto per la sua esperienza.

Tra i ‘Diabolici’ che 24 anni fa conquistarono per la seconda volta nella storia bianconera, la serie B, con la prima avvenuta nel campionato 1971-72 con Mister Carletto Mazzone, c’era anche Peter Livon, difensore roccioso dotato di grande carattere. Era qui ad Ascoli anche sabato a godersi il match contro la Vis e lo si vede pure in trasferta. "Appena posso scappo – ha ammesso – anche se alleno una squadra di Dilettanti qui in Friuli e devo conciliare questi impegni. Sono rimasto molto legato ad Ascoli e all’Ascoli e queste ‘follie’ di fare avanti e indietro da Udine le faccio molto volentieri perché il mio cuore è bianconero. Tanto che sto pensando veramente di trasferirmi nel Piceno appena mio figlio Edoardo completerà gli studi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia. Tra i Diabolici anche Peter Livon e Cataldo ’Aldo’ Montesanto

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