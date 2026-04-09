La stella del Chelsea Enzo Fernandez presenterà una richiesta di trasferimento

Un giocatore del Chelsea, Enzo Fernandez, ha deciso di presentare una richiesta di trasferimento. La notizia è stata confermata da un sito inglese, che ha pubblicato un articolo dettagliato sull’argomento. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione per il calciatore e il club, senza ulteriori specifiche sui motivi o sulle tempistiche della richiesta. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi ufficiali.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Recentemente ci sono state molte speculazioni sul futuro di Enzo Fernandez e sulla sua potenziale partenza dal Chelsea, con il centrocampista argentino che parla apertamente del Real Madrid. La prova migliore che la situazione è piuttosto seria è la conferma dell’allenatore del Chelsea Liam Rosenior che Fernandez è stato escluso dalla sconfitta del Chelsea in FA Cup a Port Vale pochi giorni fa, così come dall’imminente successo di Premier League contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La stella del Chelsea Enzo Fernandez presenterà una richiesta di trasferimento Cosa ha detto Enzo Fernandez? Dettagli completi su quante partite salterà il centrocampista del Chelsea, contratto e statistiche sui collegamenti di trasferimento del Real Madrid2026-04-03 16:34:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Leggi anche: Chelsea, Enzo Fernandez chiarisce sul possibile trasferimento al Real Madrid: «Onestamente posso dire…». Rivelazione importantissima Manchester City 1-1 Chelsea Match Highlights Enzo Fernandez Last Minute Goal. Argomenti più discussi: Enzo Fernandez ammicca al Real, il Chelsea lo mette fuori rosa; CHELSEA, IL CASO. Mi piacerebbe vivere a Madrid. Fernandez fuori rosa. Enzo Fernandez ammicca al Real, il Chelsea lo mette fuori rosaIl Chelsea ha messo fuori squadra la sua stella Enzo Fernandez in vista della sfida di domani nei quarti di finale della FA Cup. Alla base della decisione un post dell'argentino nel quale ha detto di ... sport.quotidiano.net Chelsea, Enzo Fernandez sospeso per due partite dopo commenti sul Real MadridNella conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup con il Port Vale, l'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha annunciato di aver sospeso per due partite Enzo Fernandez: L'argentino, che dur ... sport.sky.it Tsohon kocin Chelsea Jose Mourinho kan dakatar da Enzo Fernandez da Liam Rosenior ya yi: “Lokacin da nake Chelsea, 'yan wasana ba sa magana kan wasu kungiyoyin. Me ya sa Domin sun shagala da cin kofuna. Kuna cewa Madrid tana da kyau. Tabb - facebook.com facebook IL CHELSEA NON PERDONA – IL CLUB LONDINESE HA MESSO FUORI ROSA LA SUA STELLA, ENZO FERNANDEZ, PER... x.com